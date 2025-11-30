23年ダービー馬タスティエーラは坂路で最終調整。弾むようなフットワークで万全をアピールした。Wコースでの最終追いは、馬なりで5F65秒3〜1F11秒4と好時計をマーク。堀師も「反応が良くなって、自分から行く気になって加速している。息遣いも良化。いい頃の状態に近づいた。能力を出し切れる」と好仕上がりを実感している。