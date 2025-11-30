◇明治安田生命J3リーグ第38節FC大阪3―2FC岐阜（2025年11月29日岐阜メモリアルセンター長良川競技場）J3FC大阪は後半開始から投入された島田がハットトリックの活躍で岐阜を3―2で下した。八戸が引き分けたために逆転での自動昇格はならなかったが、7日のプレーオフ準決勝は6位の金沢と対戦する。島田は「自動昇格したかったので悔しいけど、プレーオフに3位で進めるのは有利。FWの仕事はできた」と胸を張った。昨年は6