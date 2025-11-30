今年のダービー馬クロワデュノールは土曜午後3時40分に府中に到着。間宮助手は「5時間半くらいで着いたので早かったですね。いつも通りおとなしく、状態は変わりないです」と輸送後の状態を説明した。前走凱旋門賞14着からの巻き返しを図る一戦。「やれることはやったので、あとは自分のレースをしてくれたら」と期待を寄せた。