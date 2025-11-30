西武ドラフト6位の四国銀行・川田が、2年間勤務した同行の「社歌」を登場曲とするプランを明かした。「社歌と決めています。『bloom』っていう曲で歌詞もいいんです」。爽やかな曲調のイメージソングで、サビの歌詞は「どこまでも飛び立てる、僕らはこの世界で、守り続けたいものがあるから」とある。高知市の大津支店で融資係などを担当し、外回りでは地元企業の社長らを相手にやりとりし「命の次に大事なものがお金。お客さ