シュトルーヴェは金曜に続き2日連続で坂路入り。気合をグッと内に秘めたままフィニッシュした。Wコースでの最終追いでは併せたタスティエーラに遅れたものの素軽い走りを披露。堀師は「手応えがある分だけ伸ばして状態を確認。上積みこそないが、良かった前走（アルゼンチン共和国杯5着）と遜色ない印象」と上々の感触だった。