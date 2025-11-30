神奈川県高野連は29日、小学生以下を対象とした野球教室「第6回野球であそぼうin横浜スタジアム」を開催した。今春選抜で優勝した横浜のエースで、ロッテからドラフト3位指名を受けた奥村が、子供たちからサイン攻めを受けた。小学生時代に西武・今井からサインをもらったことを明かし「紙に（サインを）書いてもらって、それを今も大切にしている。なのでどんな物にも書くと決めている」と笑顔で対応した。