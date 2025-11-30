◇アメフト全日本大学選手権準決勝立命大42―31早大（2025年11月29日スピアーズえどりくフィールド）アメリカンフットボールの全日本大学選手権準決勝が29日、東京・スピアーズえどりくフィールドで行われ、2連覇を狙う立命大（関西2位）が早大（関東1位）を42―31で下し、2年連続11度目の甲子園ボウル出場を決めた。きょう30日の関学大（関西1位）―関大（関西3位）の勝者と聖地で激突することになり、決勝の甲子園ボウル