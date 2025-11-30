◇明治安田J2リーグ第38節長崎1―1徳島（2025年11月29日鳴門大塚）長崎のGK後藤が奇跡的なビッグプレーでJ1昇格をたぐり寄せた。1―1の後半アディショナルタイムにゴール前で強烈なシュートを顔面ではじき返し、絶体絶命のピンチを防いだ。しばらく起き上がれず、顔面から流血しながらのプレーに、「キーパーとしての本能ですね。その一本のために、どんな時も準備している。J1に上がることだけを求めていたのでうれしい」