天皇賞・秋の勝ち馬マスカレードボールは、馬が少なくなった午前9時半過ぎに坂路で調整。花本助手は「中3週でどうかと思ったけど、思ったよりメンタルが崩れていない。ダメージもない」と話した上で「前走は休み明け感があった。それであのパフォーマンス。今回は上積みがありますから」とG1連勝に自信を見せた。