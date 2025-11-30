DeNAは29日、ダヤン・ビシエド内野手（36）と来季契約を結んだと発表した。7月に加入した今季は43試合で打率・259、2本塁打、6打点。球団を通じて「ケガなく貢献したい」とコメントした。また5月に支配下登録されたハンセル・マルセリーノ投手（23）も契約更新で合意し、残留することが決まった。