ホウオウビスケッツは坂路を軽快に登坂した。手綱を握った中尾助手は「前回（天皇賞・秋13着）はいい出来だったけど、だいぶそこに近づいた。馬がよく調教に耐えてくれた」と愛馬をねぎらう。2400メートル戦は23年ダービー6着以来で「あの頃より折り合い面は成長したので」と自信。スピードの持続力を生かし、上位進出をうかがう。