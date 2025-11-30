神戸の吉田孝行監督が来季、韓国1部の強豪・蔚山の監督に就任する可能性が浮上した。29日に地元紙が報じた。蔚山はリーグ4連覇が懸かった今季は序盤から低迷。複数の関係者によれば、クラブは来季での復権へ向け、経験のある日本人指揮官の招へいを計画しているという。その中で、神戸を23、24年にリーグ連覇へ導いた吉田監督が有力候補に挙がっているようだ。