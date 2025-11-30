23年菊花賞覇者ドゥレッツァはスピード感満点の走りで坂路を駆け上がった後、ダートコースで汗を流した。ゲート練習後にダートコースを1周した金曜に続き、2日続けて入念な調整。西塚助手は「悪くなかった。気合が乗っていた」とジャッジし「いい時期の状態に戻ってきた」と仕上がりに納得していた。昨年2着同着の雪辱を期す。