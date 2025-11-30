DeNAの藤浪が大阪市内で阪神の元チームメートで三菱重工Westの北條が開催したチャリティートークショーにゲスト出演した。12年ドラフト1、2位の2人。北條から「来年最多勝とかタイトルぐらいやってほしい。圧倒的な数字を残してほしい」とエールを送られると「（最多勝は）獲れればいいですけど。頑張ります」と返答。今季は登板がなかった阪神戦や甲子園への“凱旋”にも「投げられたら楽しみ」と話した。