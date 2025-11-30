アドマイヤテラは初タイトルを手にした2走前の目黒記念以来となる東京遠征。岩崎助手は「輸送はスムーズで問題なく来られました」と伝えた。秋初戦の前走・京都大賞典は4着。「中間は順調。相手は強くなるけど、菊花賞3着ですし、菊花賞を走った馬が頑張っている。負けないように頑張ってほしい」と期待した。