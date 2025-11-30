京都大賞典を制したディープモンスターは6度目の東京遠征。塩津助手は「いつも通り落ち着いています」と到着後の様子を報告した。近3走は重賞で3、3、1着と安定感抜群。「昔は使うとすぐしぼむ馬でしたけど、そのあたりが解消された。背腰もしっかりしている。若い時よりも充実していて、衰えた印象はない」と胸を張った。