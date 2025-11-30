ロッテの寺地がZOZOマリンで契約更改交渉に臨み、550万円から1650万円増の年俸2200万円（金額は推定）でサインした。4倍となる大幅昇給に「想定していたくらいの金額だった」と平静を装いつつも、表情は緩みっぱなしだった。高卒2年目の今季は116試合に出場し打率・256、5本塁打、33打点。自分へのご褒美には「時計が欲しい。スーツを着ることが増えるし、成人式もあるので」とし「来年寮を出たいと思っているので、ちょっと