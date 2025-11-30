「第45回ジャパンC」は最新の世界ランク1位で欧州年度代表馬に輝いたカランダガンの参戦により、例年以上の盛り上がりを見せている。どんな走りを見せてくれるのか、興味は尽きない。迎え撃つ立場の日本馬の中から3歳馬マスカレードボールを本命に推す。前走天皇賞・秋でG1初制覇。夏を越して心身ともに、ひと皮むけた印象がある。好走の反動はなく、この中間も順調そのもの。追い切りは先週、今週としっかり動き、ひと叩き