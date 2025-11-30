スタッフの説明を受けながら生ごみ資源化処理施設を見学する参加者＝２９日、葉山町クリーンセンター環境に関する学びと体験を目的にした「はやま環境フェス」（葉山町主催）が２９日、開催された。新しいクリーンセンター（同町堀内）が一般公開されたほか、不要になったペット用品や学校備品の販売など多彩な企画が用意され、町民らでにぎわった。８月から本格稼働している町クリーンセンターでは、逗子市との共同処理を見込