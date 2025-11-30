◆東京六大学野球連盟結成１００周年記念試合チームＷｅｓｔ４―１チームＥａｓｔ（２９日・神宮）東京六大学野球連盟１００周年を記念したオールスター東西対抗戦が２９日、行われた。選手の出身校によってチームを結成。大学最後となる一戦で、巨人ドラフト２位の早大・田和廉投手（４年＝早実）はチームＥａｓｔの８番手で登板し、３者三振で有終の美を飾った。ヤクルト１位指名の法大・松下歩叶（あゆと）内野手（４年＝桐