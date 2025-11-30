芝クッション値10.9＝やや硬め※土曜午前7時含水率＝芝G前8.2％、4角8.5％ダートG前4.8％、4角4.7％※土曜午前6時。芝は開催が進み、向正面および直線は荒れている。先行馬も粘るが最終週で外差しが利く見立て。ダートは乾燥しており、力の要るコンディション。