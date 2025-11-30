阪神・及川雅貴投手（２４）が２９日、２８日に行われた選手会納会で気持ちを新たにしたことを明かした。同会にはスタッフなどの裏方や、今季限りで退団した選手らも参加。ゴルフをした後、温泉宿で一年間の労をねぎらった。及川は選手、スタッフらにあいさつ行脚。「お世話になった人には感謝の気持ちも伝えられました。裏方さんにもあいさつ行かせてもらって。いい会でした」と振り返った。今季は両リーグトップの６６試合に