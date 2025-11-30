「国際親善試合、女子日本代表３−０女子カナダ代表」（２９日、ピーススタジアムｂｙＳｏｆｔＢａｎｋ）世界ランキング８位の女子日本代表は、同９位のカナダ代表に３−０で快勝した。通算対戦成績を日本の９勝４分け４敗とした。前半４３分にＭＦ谷川萌々子（バイエルン・ミュンヘン）のゴールで先制。後半は６分にＦＷ田中美南（ロイヤルズ）、２３分には左からの折り返しをＦＷ藤野あおば（マンチェスター・シティー）が決