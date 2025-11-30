サッカー日本代表の森保監督が29日に長崎市内でトークイベントに出演し、求める選手像に言及した。久保、堂安ら自我の強い選手がそろう現状を「王様は大歓迎。“俺が俺が”は大歓迎。それがないと突き抜けていけない。野球で言うとエースで4番。そういう選手たちの集団であるべき」と話した。その上で「同時にチームのため、仲間のために戦える和の精神を忘れないでほしい。両方大事」と続けた。験担ぎにも触れ「パンツとス