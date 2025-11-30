「女子ゴルフ・ツアー選手権リコー杯・第３日」（２９日、宮崎ＣＣ＝パー７２）８位から出た金沢志奈（３０）＝クレスコ＝が１イーグル、３バーディー、１ボギーの６８をマークし、７１の鈴木愛（セールスフォース）と通算６アンダーで首位に並んだ。前年に続いて双子ペアでプレーした岩井千怜、明愛（Ｈｏｎｄａ）は、７２の千怜が通算４アンダーで３位、７９の明愛は通算２オーバーの２３位となった。金沢はイーブンで迎え