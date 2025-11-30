中団のインで追走した10番人気アスクエジンバラが2着。勝ち馬の決め手には屈したものの馬群を割ってゴーイントゥスカイとの競り合いを首差制した。2戦連続のコンビとなった岩田康は「思ったよりリラックスして走れていた。その分、伸びてくれた。いい感じで二千のレースを走れた」と収穫を強調。福永師は「さすが岩田君の継続騎乗ですね。スムーズに折り合いがついていた。コーナー4つの方が息が入りやすい」と笑みがこぼれた