ＧＫ前川が２９日、ホーム最終戦となる３０日のＦＣ東京戦（ノエスタ）に向けたオンライン取材に応じ「少しでも上の順位で終わりたいので、集中して戦いたい」と気合を込めた。Ｊリーグ３連覇と天皇杯２連覇は惜しくも逃したが、来季のアジア・チャンピオンズリーグ・エリート出場をにらみ、リーグ３位は死守する。「ホーム最終戦、いい形で勝って終えたい」と勝利を誓った。