サッカー日本代表の森保一監督（５７）が２９日、故郷の長崎市内で開催されたトークイベントに出席。質問コーナーでルーティンを聞かれると「パンツとスーツを変えないというのはあります。…ちゃんと洗いますよ！」と、意外な験担ぎを明かした。２０１８年に代表監督に就任して以降、意識しているという。“勝利服”を着続けるほか、食事、交通ルートなども注視。「気になることがいっぱいあって、同じことをしたくなる」とこ