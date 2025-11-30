「競泳・ジャパンオープン」（２９日、東京アクアティクスセンター）男子４００メートル個人メドレーで、世界選手権代表の西川我咲（あさき、１９）＝東洋大＝が、パリ五輪の銀メダルタイムを更新する４分７秒６７の好記録で優勝した。女子１００メートル自由形は、同代表の池江璃花子（横浜ゴム）が５５秒３５で７位。男子５０メートル平泳ぎは、１６歳の大橋信（枚方ＳＳ）が２７秒０１の高校新記録で、同１００メートルとの