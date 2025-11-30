きょうは北日本は日本海側で雨や雪が降り、風の強まる所があるでしょう。東日本や西日本は広く晴れて、お出かけ日和となりそうです。予想最高気温は全国的に平年よりかなり高く、晴れる所は暖かな小春日和となるでしょう。あすとあさっては北日本は次々と低気圧の影響を受けて、雪や雨、風の強まる所がありそうです。水曜日以降は強い冬型の気圧配置となり、今シーズン一番の強い寒気が流れ込んで大雪となるおそれがあります。気温