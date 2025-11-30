「ＳＶリーグ男子、サントリー３−０ＶＣ長野」（２９日、おおきにアリーナ舞洲）昨季リーグ王者のサントリーはＶＣ長野をストレートで下し、１０勝１敗とした。主将の日本代表アウトサイドヒッター・高橋藍（２４）はチーム３位の１２点を挙げた。兄の塁（２５）もピンチサーバーで出場し、第２セットは自らのサービスエース２本を含む５連続ブレークに貢献。兄弟の活躍で会場を沸かせた。高橋兄弟の競演で、サントリーが１