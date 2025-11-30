日本陸連は２９日、東京・国立競技場で年間表彰式「アスレティックス・アワード」を開催した。最優秀選手には、世界選手権東京大会の女子２０キロ競歩で銅メダルを獲得した藤井菜々子（エディオン）が選ばれた。藤井は紫色の華やかなドレスで登場した。「世界陸上から結構時間がたったが、賞をいただいて、さらに、メダルを取ったんだという実感が湧いた」と笑顔。再来年の世界選手権（北京）で再びメダルを取るという目標に向