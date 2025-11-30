▼3着ゴーイントゥスカイ（荻野極）終始外を回される形で、馬には苦しい形だった。最後は力だけで押し切れそうなところまで来たし、よく頑張ってくれた。▼4着ネッタイヤライ（松山）ハナにこだわるつもりもなく、リズム良くと考えていたけど予想以上にスタートが速かった。長くいい脚を使ってくれて強い馬に食らい付いてくれた。▼5着カラペルソナ（プーシャン）荒れた馬場でバランスを取るのに苦労した。現状2000メートル