阪神・及川が新たに村上選手会長が誕生した前日の選手会納会に触れ、「お世話になった人に感謝も伝えられたし、凄い良い会で、良い機会でした」と充実していた時間だったと明かした。プロ野球新記録の18試合連続ホールドを達成するなど今季飛躍を遂げた左腕は、多くのサポートを受けたことを改めて実感。「裏方さんにもあいさつに行かせてもらったり、“頑張ったな”と言っていただけたので、来年、再来年と続けたい」と早速、