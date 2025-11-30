阪神・中野拓夢内野手（29）が29日、ドキュメンタリー映画「阪神タイガースTHEOFFICIALMOVIE2025―栄光の虎道―」の神戸市内で行われた公開記念舞台あいさつに、才木浩人投手（27）と参加。球団初のセ・リーグ連覇が懸かる来季に、虎党に「連覇」をNGワードにしてほしいと呼びかけた。過度な重圧を避けるためで、「優勝」を「アレ」と表現した23年の岡田彰布前監督ばりに、選手を代表して訴えた。今季限りで選手会長