京都6R・新馬戦（ダート1800メートル）は単勝1.8倍のバートラガッツ（牡＝池添、父リアルスティール）が断然人気に応えて4馬身差の完勝。好発から好位をキープし、直線に入ると追い比べから抜け出し後続を突き放した。C・デムーロは「ゲートも速いし、砂をかぶると嫌がると聞いていたので気を付けていた。直線もいい脚だった。体はまだ若いけどこれから楽しみ」と成長を見込んだ。半姉には今年の牝馬2冠エンブロイダリーがいる