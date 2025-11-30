阪神・梅野が、大阪府藤井寺市のスポーツ用品店「フジスポ」で今オフ初のトークショーを行った。質問コーナーや実使用グッズなどを懸けたじゃんけん大会で盛り上がり、物販では自ら売り場に立った。10日には取得していた海外フリーエージェント（FA）権を行使せずに残留を決断。1軍に定着した17年以降では自己最少の出場52試合からの巻き返しへ、2年ぶりとなるお立ち台を来季のモチベーションに掲げた。「今年は（お立ち台が）