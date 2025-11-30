サッカー日本協会の宮本会長が35年アジア杯の招致に意欲を見せた。29日、女子日本代表のカナダ戦を視察後に取材に対応。韓国で同杯の日韓共催を目指していると報じられたことを受け「チャンスがあれば手を挙げたい。いろんな形を探っている」と説明。現時点では韓国側との協議がないことを強調した上で「共催も一つの形」と検討の余地があるとの見解を示した。