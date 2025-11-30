米大リーグ・オリオールズからＦＡとなった菅野智之投手（３６）と、今季限りで現役を引退した前巨人の長野久義氏（４０）が２９日、都内のホテルでトークショーを開催した。長野氏は今後の巨人で期待する若手として、来季プロ２年目を迎える石塚の名前を挙げた。今季は２軍で石塚のプレーを見てきたが「石塚は活躍すると思う。今後、１０年、２０年と活躍すると思う」と太鼓判。高卒１年目の今季はイースタンで５５試合に出場