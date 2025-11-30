timeleszの原嘉孝（30）が29日、都内で初主演映画「初恋芸人」（監督夏目大一朗、12月19日公開）のプレミア試写会に出席した。売れないピン芸人という役どころだが「コメディーの舞台にも出ているので、僕の感覚でやったら面白くなってしまう。面白くない感じをどうするか悩みましたね」と豪語。事務所の先輩の佐藤アツヒロ（52）から「普段の感じを隠すことを貫き、役を全うしたのは凄い」と絶賛され「今日はいい酒が飲めそう