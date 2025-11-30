◇広島OB紅白戦チームHiroshima4―1チームCarp（2025年11月29日マツダ）今年は広島の1975年リーグ初優勝から50年で被爆80年の節目。「未来へつなぐ平和への思いカープとともに」をテーマに実施された。さまざまな企画が行われ、「ミスター赤ヘル」山本浩二氏は「（大勢の観客が来てくれて）ありがたい。笑いの中に真剣勝負もあったし、ジャイアンツOB勢も来てくれてありがたい」と感謝していた。イベント収益の一部