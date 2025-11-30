米大リーグ・オリオールズからＦＡとなっている菅野智之投手（３６）が２９日、今季限りで現役を引退した長野久義氏（４０）と都内で「スペシャルトークイベントＰｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙＧＯＯＤＬＩＦＥ」に出席し、来年３月に行われるＷＢＣ出場へ意欲を示した。１７年大会も経験しており、今回を「ラストチャンス」と表現。連覇のかかる侍ジャパン入りを熱望した。また、メジャー挑戦が濃厚な岡本和真内野手（２９）と