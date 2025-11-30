フリーアナウンサーの大島由香里（41）が29日、都内で会見し、来年1月28日に歌手デビューすることを発表した。TBSラジオの企画で、イベントでは木梨憲武（63）がプロデュース、所ジョージ（70）が作詞作曲した6曲を披露。歌手デビューは本人も知らされていなかったようで「フリーアナウンサー兼歌手。キタ〜！」と喜びの声を上げた。デビュー曲は同局の番組「大島由香里BRAND―NEWMORNING」の企画でファン投票を行い決定す