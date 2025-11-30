◇広島OB紅白戦チームHiroshima4―1チームCarp（2025年11月29日マツダ）黒田博樹氏も、現役時代をほうふつとさせる投球でファンを魅了した。OB紅白戦では「チームCarp」の先発を務め、高橋慶彦氏、正田耕三氏、金本氏をわずか6球で3者凡退斬り。「夢のレジェンド対決」では前田智徳氏と対戦した。117キロ直球を右翼へライナーで運ばれたが、右翼手・広瀬純氏が好捕。黒田氏は「来てもらうファンの方にも少しでもいいとこ