オリックスのドラフト1位・藤川（延岡学園）は、目標に掲げる山下との顔合わせはかなわなかったものの、寮の自室に加え、高校のものより数倍大きいという室内練習場、トレーニングルームなどをチェック。「自分のベストの状態を常につくれる環境だなと思いました」と口元を引き締めた。部活動引退後も丸刈りを継続。「伸ばしたい欲もないですし、別にこだわりはないですね」と、当面は今のスタイルでいく構えだ。