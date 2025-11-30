元阪神で、社会人・三菱重工Ｗｅｓｔでプレーを続ける北條史也内野手（３１）が２９日、大阪市内でチャリティートークショー「じょう祭」を開催し、ＤｅＮＡ・藤浪晋太郎投手（３１）がゲストで登場した。高校時代からしのぎを削り、阪神に同期入団した２人はイベント初共演。現在、テレビの解説も務める北條は、藤浪の阪神戦登板を心待ちにし、甲子園での新たな“共演”を夢見た。大阪人らしく、息ぴったりのトークで会場を沸