◇広島OB紅白戦チームHiroshima4―1チームCarp（2025年11月29日マツダ）広島が球団初のリーグ優勝を決めた1975年10月15日の相手・巨人からもOBの中畑清氏（本紙評論家）、江川卓氏、高橋由伸氏がゲストで登場し、企画イベントに参加した。中畑氏は「俺、もう古希だよ（満年齢は71歳）。みんな“コキ”使いすぎだよ」と絶口調ぶりは健在。巨人OB会長の立場としては「うちは（レジェンドゲームを）やったことない。いいこ