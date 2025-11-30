阪神・中野拓夢内野手（２９）が２９日、映画の舞台あいさつで「連覇」封印プランを掲げた。来季は球団初のセ・リーグ連覇がかかる。それについて壇上で問われると「あんまり連覇って言わない方がいいんじゃないですかね。岡田さん（顧問）が優勝を『アレ』って言っていたように、そういう言葉を使わない方が意識はしないと思うので」と回答。集まったファンの前で「あんまり連覇、連覇と言わないようにお願いします」と“要望”