◇広島OB紅白戦チームHiroshima4―1チームCarp（2025年11月29日マツダ）広島OBの大野豊氏（本紙評論家）は「夢のレジェンド対決」で因縁の巨人OB・高橋由伸氏と対戦した。98年8月4日の初対戦で、新人だった高橋氏に東京ドームのバックスクリーンへ逆転3ランを浴びて現役引退を決断。27年ぶりの対戦にオール直球勝負で挑み、3球目に計測した最速110キロで右翼への浅い飛球に仕留めた。「ストライクが取れたので納得。リベ