《京都競馬出来事＆制裁》【出走取消】▽6R…セリーンストーム（右前挫石）【過怠金】▽9R…鷲頭3万円（ムチの使用法）▽11R…C・デムーロ1万円（1角外斜行）、荻野極1万円（直線内斜行）▽12R…森田1万円（発走後まもまく内斜行）【戒告】▽1R…高杉（競走前日の調整ルームへの入室について注意義務を怠る）▽5R…プーシャン（決勝線手前内斜行）▽9R…武豊（直線内斜行）▽11R…岩田康（4角外斜行）